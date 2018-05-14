المالية: 266 مليار جنيه مخصصات الأجور بموازنة العام المالي المقبل

وكالات:



بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد “2018 / 2019” نحو 266 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامـة للدولة “بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية”.

