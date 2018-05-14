المالية: 86 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة

وكالات:





بلغت تقديرات دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2018 / 2019 نحو 86.175 مليار جنيه مقابل 63.095 مليار جنيه بزيادة نحو 23.08 مليار جنيه بنسبة 36.6%.



وذكر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2018 / 2019، الذي أصدرته وزارة المالية، أنه تم تقدير دعم السلع التموينية وفقا لكميات القمح المطلوب توفيرها بنحو 9.844 مليون طن قمح منها 9.09 مليون طن قمح لتوفير نحو 90.83 مليار رغيف، فضلا عن 754 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.



وأشار إلى أن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 78.6 مليون فرد (73.6 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، 5 ملايين فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كيلو جرامات دقيق للمواطن شهريا).



وأوضح البيان أن نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 67.3%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 32.7%، وذلك من إجمالي الأرغفة المستحقة للمستفيدين البالغة نحو 134.380 مليار رغيف في العام.



ولفت إلى أن متوسط سعر طن القمح المحلي يعادل القمح المستورد بخلاف المصاريف الإضافية لكل منها، وأن أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 69 مليون فرد (50 جنيها شهريا للمواطن لـ 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا).



ويقدر دعم المزارعين بمشروع موازنة العام المالي المقبل بنحو 1.065مليار جنيه، وهو ذات المبلغ المدرج بموازنة العام المالي الحالي، وذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، وتتحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية.