جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مشغولات وجنيهات ذهبية

وكالات:





أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة حسن السيد، محاولة تهريب كمية من المشغولات والجنيهات الذهبية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح، أمس الأحد، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من عدن، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 3.300 كيلو جرام من المشغولات الذهبية، و23 جنيهًا ذهبيًا.

وقرر الدكتور خالد الجمال مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم "1"، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي.