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داعش يهاجم 3 كنائس بإندونيسيا والضحايا 11 قتيلاً
الإثنين 14 مايو 2018 02:41 ص
قوات الشرطة الإندونيسية فى موقع الحادث
أخر الأخبار
قوات الشرطة الإندونيسية فى موقع الحادث
وكالات:
قتل 11 شخصًا على الأقل، وأصيب 41 آخرون، الأحد، فى سلسلة هجمات وتفجيرات أحدها انتحارى، استهدفت 3 كنائس خلال قداسات بشرق جزيرة جاوة الإندونيسية، وتبناها تنظيم «داعش» الإرهابى، فى بيان نشرته وكالة «أعماق» الناطقة باسمه.
وأكد الرئيس الإندونيسى، جوكو ويدودو، مشاركة طفلين انتحاريين فى الاعتداءات، بينما أظهرت مشاهد بثتها قنوات تليفزيونية رجلاً على متن دراجة يدخل كنيسة قبيل انفجار قنبلة، وقال شهود عيان إن أحد الانتحاريين امرأة محجبة كان بصحبتها طفلان.
واستهدف أحد الاعتداءات كنيسة «كريستن ديبونيجورو»، وفكك خبراء الشرطة قنبلتين غير منفجرتين فى كنيسة «العنصرة» فى منطقة سورابايا، وأمرت الشرطة بإغلاق كل الكنائس فى المنطقة مؤقتاً كما تم إلغاء مهرجان ضخم للطعام فى المدينة.
تأتى الاعتداءات بعد أيام من مقتل 5 عناصر من قوة مكافحة الشغب الإندونيسية، وأحد السجناء فى مواجهات تبناها «داعش» داخل سجن شديد الحراسة فى ضاحية بالعاصمة جاكرتا، أخذ فيها سجناء إسلاميون أحد الحراس رهينة، وأعلنت الشرطة مقتل 4 مشتبه بانتمائهم لـ«جماعة أنصار الدولة»، فى تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة مرتبطة بأعمال الشغب داخل السجن.
وفى باريس، قُتل شخص وأصيب 4 آخرون، مساء السبت، فى اعتداء بسكين نفّذه فرنسى من أصل شيشانى، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، وأن منفذ عملية الطعن هو جندى فى التنظيم نفّذها استجابة لنداءات استهداف دول التحالف الدولى.
داعش
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