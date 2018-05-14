داعش يهاجم 3 كنائس بإندونيسيا والضحايا 11 قتيلاً

وكالات:







قتل 11 شخصًا على الأقل، وأصيب 41 آخرون، الأحد، فى سلسلة هجمات وتفجيرات أحدها انتحارى، استهدفت 3 كنائس خلال قداسات بشرق جزيرة جاوة الإندونيسية، وتبناها تنظيم «داعش» الإرهابى، فى بيان نشرته وكالة «أعماق» الناطقة باسمه.





وأكد الرئيس الإندونيسى، جوكو ويدودو، مشاركة طفلين انتحاريين فى الاعتداءات، بينما أظهرت مشاهد بثتها قنوات تليفزيونية رجلاً على متن دراجة يدخل كنيسة قبيل انفجار قنبلة، وقال شهود عيان إن أحد الانتحاريين امرأة محجبة كان بصحبتها طفلان.





واستهدف أحد الاعتداءات كنيسة «كريستن ديبونيجورو»، وفكك خبراء الشرطة قنبلتين غير منفجرتين فى كنيسة «العنصرة» فى منطقة سورابايا، وأمرت الشرطة بإغلاق كل الكنائس فى المنطقة مؤقتاً كما تم إلغاء مهرجان ضخم للطعام فى المدينة.





تأتى الاعتداءات بعد أيام من مقتل 5 عناصر من قوة مكافحة الشغب الإندونيسية، وأحد السجناء فى مواجهات تبناها «داعش» داخل سجن شديد الحراسة فى ضاحية بالعاصمة جاكرتا، أخذ فيها سجناء إسلاميون أحد الحراس رهينة، وأعلنت الشرطة مقتل 4 مشتبه بانتمائهم لـ«جماعة أنصار الدولة»، فى تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة مرتبطة بأعمال الشغب داخل السجن.



