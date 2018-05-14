جمعية مستثمرى بورسعيد تطالب الضرائب العقارية برد 1.5 مليون جنيه

- عمومية الفتوى تحكم ببطلان تحصيل الضريبة



أمانى العزازى:





طالبت جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد مصلحة الضرائب العقارية برد 1.5 مليون جنية نظير قيمة الضريبة العقارية التى قدرتها وحصلتها المصلحة على منشات أحدى المصانع العامله بالمنطقة.

وقال مجدى كمال مدير جمعية المستثمرين ببورسعيد إن جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدوله انتهت أمس إلى عدم خضوع المشروعات المقامة فى المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبينة بدءا من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.





وقال كمال إن الفتوى تأتى تطبيقا لحكم المادة 41 من قانون الإستثماروالتى تتضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر ومن بينها الضريبة على العقارات المبنية .



