الجارحي: الانتهاء من إقرار موازنة العام المالي المقبل قبل رمضان

عمرو الجارحي ، وزير المالية

أحمد صبرى



قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مجلس النواب سينتهي من إقرار موازنة العام المالى المقبل قبل رمضان، مؤكدا أنه تجري مناقشات بين مجلس الوزراء ولجنة الخطة والموازنة لسرعة الانتهاء من المراجعة.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc، أن هناك تحسنا فى أداء الاقتصاد فى مجالات السياحة والتصدير والصناعة، مؤكدا أن التحسن فى الإنتاج الصناعي للدولة حاليا يتجه للوصول لمعدلات فترة ما قبل التعويم.

