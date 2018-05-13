مكاسب 7 بورصات عربية بقيادة السعودية وهبوط بيروت

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 7 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة السعودية التى حققت مكاسب مع إقبال المستثمرين من جديد على شراء الأسهم القيادية وهبطت مؤشرات 5 بورصات أخرى تصدرتها لبنان.



وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 1.37 % ليسجل حوالى 8023 نقطة مع صعود سعر سهم بنك الراجحي، ثاني أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 1.5 % وزاد سعر سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في السعودية، 3 % وأيضا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج للبتروكيماويات، التي ارتفع سعر سهمها 1.6 % .



وكسب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حوالى 0.2 % ليصل إلى حوالى 17280 نقطة نغ ارتفاع سعر سهم شركة القلعة القابضة 8.9 % وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة حيث صعد 93 سهم من إجمالى 166 سهما وهبط 33 سهم وبقى 40 سهما بدون تغيير يذكر.



وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.8 % ليتجاوز 8817 نقطة ومؤشر بورصة تونس بحوالى 0.6 % ليزداد إلى أكثر من 7633 نقطة بينما ارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.4 % ليتجاوز 2892 نقطة وصعد سعر سهم شركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 4.1 % وكان الرابح الأكبر في البورصة.



وصعد مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.1 % ليصل إلى حوالى 4687 نقطة بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % ليستقر عند 1271 نقطة بينما أغلقت بورصة الكويت أبوابها فى عطلة عامة.



أما البورصات التى تكبدت خسائر فى أول يوم عمل هذا الأسبوع فقد تصدرتها بورصة بيروت اللبنانية بهبوط مؤشرها بأكثر من 0.5 % ليسجل حوالى 1133 نقطة وكذلك بورصة فلسطين بانخفاض مؤشرها بأكثر من 0.3 % ليتجاوز 543 نقطة.



وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.3 % لينزل إلى حوالى 4425 نقطة بقيادة سهم بنك الاتحاد الوطني الذى تراجع سعره 4.1 % بعد أن سجل انخفاضا في صافي ربح الربع الأول من العام الجارى إلى 425.6 مليون درهم (116 مليون دولار) ليقل عن توقعات شركة سيكو البحرين والمجموعة المالية هيرميس.



وانخفض أيضا مؤشر بورصة عمان الأردنية بحوالى 0.12 % ليرتد إلى 2135 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بنسبة طفيفة بلغت 0.05 % ليستقر عند 12876 نقطة.





