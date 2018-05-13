بالصور... طوابير على اشتراكات المترو بعد زيادة الأسعار

مصدر مسؤول: استخراج 354 اشتراكا من مكتب روض الفرج خلال يوم.. و فئة شهرية غدا





مدحت إسماعيل:

شهدت مكاتب إشتراكات مترو الأنفاق، فى اليوم الثالث من تطبيق النظام الجديد، ازدحاما شديداً من قبل الركاب، فى محاولة منهم للتغلب علي الآثار السلبية من رفع التذاكر من 2 جنيهاً لـ 3 جنيهات فى اول 9 محطات، و5 جنيهاً فى 16 محطة، و7 جنيها لاكثر من 16 محطة بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

فى جولة قامت بها "المال"، لـ 4 مكاتب اشتراكات فى محطات المترو، وهي " الشهداء، وروض الفرج، والعتبة"، ومكتب كلية الزراعة"، رصدت زخماً شديدا، وطوابير على المكاتب،



وتوافدت أعداد كبيرة من بداية صباح أمس الأحد على مكتب اشتراكات " الشهداء"، ونفس الحال فى "العتبة"، فيما بدأت الأعداد فى الزيادة على مكتب اشتراكات كلية الزراعة في الساعة الواحدة.

وشهد "اشتراكات روض الفرج، ازدحاماً شديد من الركاب من بداية اليوم، حتى نهاية فترة تلقي الطلبات فى الساعة الثالثة مساء أمس.

وقال مصدر مسؤول فى شركة المترو، إن إقبال الركاب على عمل الاشتراكات التي تم الإعلان عنها، فاقت التوقعات، مشيراً إلى أن المكتب مجهزة بكافة الإمكانيات لتسهل الإجراءات على الركاب.

وذكر المصدر أن معظم المكاتب فى الأيام العادية قبل الزيادة كانت لا تزيد عدد الاشتراكات المستخرجة يوماً عن 30 أو 20 اشتراكاً



واستدرك "لكن الوضع اختلف تماماً فى الوقت الحالي"



وتابع قائلا "على سبيل المثال، مكتب روض الفرج استخرج اشتراكات بلغت 354 اشتركاً، بقيمة مالية بلغت 55852 جنيهاً، أمس الأحد.

ولفت المصدر، إلى أنه سيتم من اليوم الاثنين بدء عمل اشتراكات شهرية، وهذه النوعية لم تكن موجودة فى السابق، وتم توفيرها فى إطار التخفيف على ركاب المرفق.

وتبلغ قيمة اشتراكات لـ8 محطات 360 جنيه، لفترة 3 شهور، و130 جنيه لمدة شهر، فيما تبلغ قيمة 16 محطة 450 جنيهاً لـ3 شهور، و165 لفترة 30 يوما، و335 جنيها لـ26 محطة، لمدة 90 يوماً، و190 جنيه لفترة شهر، 37 محطة قيمة الاشتراكات بها 700 جنيها، و250 جنيها لفترة 30 يوم.

فى نفس الوقت شهدت محطات المترو، من الداخل والخارج انتشاراً مكثفاً لشرطة النقل والمواصلات، مدعمة بقوات من شرطة وزارة الداخلية.

يشار إلى أن وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، قال فى تصريحات له أمس الأول، ان فئة الركاب المستخدمة لـ 16 محطة، تتراوح نسبتها من 48% الي 50%، وهي الفئة الأكثر استخداماً، وركاب الـ9 محطات تصل الي 40%، إنه تم توفير اشتراكات مدعمة لكل فئة، بهدف عدم تأثرها بشكل كبير من القرار.







وتتوقع الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق ، حصيلة بقيمة 800 مليون جنيه سنوياً من الزيادة التي تم تطبيقها صباح يوم الجمعية الماضي.



