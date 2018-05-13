لماذ أصبح التنبؤ بمعدلات دقيقة للتضخم أمرا صعبا ؟

معدلات التضخم 2

مها أبوودن



لم يعد التنبؤ بقيمة دقيقة لمعدلات التضخم أمرا سهلا، نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن إجراءات صعبة تلقي بظلالها على معدلات الأسعار، هذا ما أكده عدد من خبراء الاقتصاد والمحللين لـ"المال".



كان صندوق النقد الدولي قد أعلن منذ نوفمبر الماضي توقعاته بتخطي معدلات التضخم نسبة الـ 10% بقليل وبلوغه معدل خانة الآحاد بنهاية مدة البرنامج الإصلاحي مع نهاية 2018/2019 ، ثم أعلن فى أبريل الماضي وصول معدلات التضخم نحو 10.4 % بنهاية يونيو الجاري.



فيما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي الشهر الماضى توقعاته لاستقرار معدلات التضخم ما بين 10 الى 12% خلال عام 2018، فيما أعلن البنك المركزي المصرى مطلع مايو الجارى ان معدلات التضخم سجلت نحو 11.6 % .



لم يعتبر الخبراء اختلاف الارقام كبيرا وجليا، لاسيما أنه يأتي في ظروف غير عادية تشمل إجراءات اقتصادية غير معتادة ، تجعل تفاوت هذه التوقعات أمرا عاديا، حتى أن صندوق النقد الدولى يقوم بمراجعة مستهدفاته بشكل نصف سنوى مع كل مراجعة على البرنامج المتفق عليه .



قال محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن التوقعات لا يمكن وصفها بالتضارب فهى فى متوسطها تتسق مع التوقعات التى أعقبت مرور عام واحد فقط من برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتي كانت، في نوفمبر الماضي، بين 10 إلى 16% خلال العام الجاري.



وأضاف أبو باشا ان معدلات التضخم الحالية نتجت عن أمور غير طبيعية، وإجراءات إدارية مرتبطة بمواعيد وتوقيتات مختلفة، قد يتسبب تغير توقيتها فى تغير معدل التضخم الناتج عنها.



أما عن التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم ، فقال أبو باشا إن المعدلات المتوقعة حتى نهاية يونية المقبل تبلغ 11% ، ترتفع في نهاية ديسمبر المقبل إلى ما بين 12 او 13%، على أصداء تحريك أسعار الطاقة المتوقع اتخاذها فى يوليو المقبل.



أكد أبو باشا : "المعدلات أحادية الرقم، كنا سنبلغها لتصل نسبة التضخم إلى ما بين 7 إلى 8% لو لم تتخذ الحكومة قرارًا بتحريك أسعار الوقود المزمع اتخاذه مطلع يوليو المقبل".



وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا منذ نوفمبر 2016، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، شمل تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار الطاقة، وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وعددا آخر من الإجراءات التى استهدفت ترشيد عمليات الاستيراد وإصلاح الميزان التجاري.



وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد أعلن عقب انتهاء اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الشهر الماضي، أن هناك مسارا جيدا للتضخم الشهري بداية من شهر ديسمبر المقبل، خاصة بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو 2017 والذي شهد أعلى رقم سنوي لحجم التضخم نسبتة 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ فى مارس 2018 نسبة 13.1%، فى حين أن معدلات التضخم الشهري تتبع مسارا جيدا، حيث إنه في شهر ديسمبر الماضي 2017 كانت نسبة التضخم -2.% وهذا يعني أن الأسعار مستقرة ووجود انخفاض طفيف في تلك النسب شهريا وقد شهد شهر يناير2018 معدل تضخم بنسبة -.1%، وشهر فبراير +3.%، وشهر مارس 1%.



ومن جانبها قالت ريهام الدسوقى الخبيرة الاقتصادية ان التفاوت بين الارقام المعلنة لا يمثل اختلافا كبيرا، فهذه طبيعة المتوسطات في التقدير، لاسيما مع ارتباط تلك المتوسطات بالإجراءات الاقتصادية غير العادية التي تتبعها الحكومة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأكدت الدسوقى ان معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة لن تشهد انفلاتا كبير كما حدث خلال سنة الاساس ، العام الذى تبع بدء البرنامج الاصلاحى فى نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف ، وستنحسر معدلاته بين 10 الى 12 % ، حتى مع زيادة أسعار تذكرة مترو الانفاق ، لان اسعار نولون النقل لا تؤثر بنسبة كبيرة فى الاسعار ومساهمتها لاتزيد عن 5.7 % .



وفي تصريحاته عقب اجتماعات الربيع الاخيرة ايضا ، أضاف الجارحي : "ننظر بشكل دائم على المعدل الشهري وأسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، وكذلك الظروف الاستثنائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم،ومشيرًا إلى أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه خلال شهر مارس".



وأوضح أن فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم، وأي حركة أو تغير فى تلك الأسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، ولذلك ينبغى النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.



يشار إلى تواجد بعثة من صندوق النقد الدولى فى مصر حاليا لإجراء المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا، وهى المراجعة الممهدة للحصول على الدفعة الرابعة من القرض وتبلغ 2 مليار دولار .



وغطت الحكومة الفجوة التمويلية المقدرة خلال العام المالى الجارى من خلال دفعتين من القرض وطرح شريحتين من السندات الدولارية والمقومة باليورو في الأسواق الدولية ، لكنها ستسعى، بحسب تصريحات لـ"الجارحي" لطرح سندات دولية العام المقبل بنحو 7 مليارات دولار.