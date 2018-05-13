إحباط تهريب مخطوطات أثرية إلى السعودية بمطار القاهرة

مطار القاهرة

مها أبو ودن



أحبط رجال جمرك صادر شركة مطار القاهرة للشحن الجوي (لوفتهانزا) محاولة تهريب مجموعة من الكتب والوثائق والمخطوطات النادرة بالمخالفة لقانون الآثار.



جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول شهادة الصادر رقم «6882» لسنة باسم إحدى الشركات للتصدير ومشمولها عبارة عن 7 طرود كتب علمية مصدرة إلى السعودية بمعرفة اللجنة المكونة من أحمد كامل مأمور الحركة، وهشام فراج رئيس قسم الحركة، وأحمد أبو الفضل مدير الحركة، وأسامة غنيم مدير التعريفة، وتبين وجود عدد من الكتب والوثائق الحكومية المخطوطة بخط اليد.



وبعرض المضبوطات على محمد السيد عبد الغني مدير الجمرك، والذي أمر بعرضهم على مركز الوحدة الأثرية بقرية البضائع، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الجمارك والآثار لمعاينة المضبوطات، فتبين وجود مجموعة من الكتب والوثائق والأوراق أوصت بعرضها على إدارة المطبوعات والرقابة على الصحافة الخارجية بمطار القاهرة الدولي.



وتبين وجود 3 كتب بخط اليد، و10 وثائق حكومية مخطوطة بخط اليد تمثل بيان من المساجد والأملاك لبعض الأراضي في بعض المحافظات المصرية مثل المنوفية وأسيوط تحمل تواريخ مختلفة ما بين 1230 إلى 1251 هجرية، وقررت اللجنة مصادرة هذه الكتب والوثائق لصالح وزارة الآثار والبدء في ترميمهم.



وقرر كامل الخولي، مدير عام جمارك الصادرات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي، والتحفظ على المضبوطات لحين تسليمها إلى الجهات المختصة.