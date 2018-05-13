لليوم الثالث.. هاشتاج #المترو يتصدر "تويتر"

مترو الأنفاق

أحمد صبرى



لليوم الثالث على التوالي عزز هاشتاج #المترو صدارته لموقع التدوينات المصغرة تويتر، كما كان الموضوع الأكثر تداولاً على موقع فيس بوك أيضا.



وكانت وزارة النقل مساء الخميس قد قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3جنيهات لأقل من 3محطات و5جنيهات لأقل من 16 محطة و7جنيهات لأكثر من 16 محطة.



وكان أكثر ما تم تداوله اليوم على الهاشتاج هو تصريحات وزير النقل الدكتور هشام عرفات والتي تضمنت استقالته إذا تم التراجع عن الزيادة، والخسائر التى تتكبدها شركة المترو وتطويرات الخط الأول وجودة الخدمة كما ارتفع عدد التغريدات فى الهاشتاج إلى 42 ألف تغريدة.



