EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
بمناسبة شهر رمضان.. تذكرة عائلية لعروض الصوت والضوء
الأحد 13 مايو 2018 05:27 م
الصوت والضوء في الاهرامات
أخر الأخبار
الصوت والضوء في الاهرامات
دعاء محمود
هروبا من زحمة الدراما الرمضانية والاعلانات المتكررة تتيح شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التذكرة العائلية لعروض الصوت والضوء خلال شهر رمضان المبارك فى مناطق الصوت والضوء الخمسة ( الاهرامات – ابوسمبل- ادفو- فيلة- الكرنك) بعد ان تزينت لاستقبال الشهر الكريم حيث تمنح العائلات المصرية والعربية تخفيضات لحضور عروض الصوت والضوء .
وقال سامح سعد رئيس الصوت والضوء ان التذكرة العائلية مستمرة خلال شهر رمضان الكريم وذلك لاتاحة الفرصة للعائلات المصرية والعربية الترفية والتثقيف وخصوصا بعد ان حققت نجاحا كبيرة خلال الفترة الماضية خلال اعياد الربيع .
كما اوضح سعد ان التذكرة متاحة لخمس افراد بـ200 جنيها بدلا من 250 جنيها واربع افراد بـ180 جنيها بدلا من 200 جنيها فمنح هذه التخفيضات يهدف فى الاساس الى استمتاع الرواد بالاجواء الرمضانية فى احضان التاريخ و تحقيق الدور الثقافى والترفيهى والتوعوى التى تلعبة الشركة .
وقد ابدى رواد الصوت والضوء ممن استخدموا التذكرة العائلية انها فكرة رائعة تشجع العائلات على ترفيه افرادها وتثقيفهم باسعار مخفضة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا