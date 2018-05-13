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اقتصاد وأسواق
الرقابة المالية تبحث تطورات اندماج شركات السمسرة الصغيرة
الأحد 13 مايو 2018 04:58 م
خالد النشار
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خالد النشار
أسماء السيد
كشف خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن اجتماع اليوم، مع شعبة اﻷوراق المالية، يناقش العديد من اﻷمور المتعلقة بشركات السمسرة .
وأوضح - في تصريح خاص لـ "المال" على هامش مؤتمر وورش الشمول المالي الذي نظمه معد الخدمات المالية تحت عنوان "دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول المالي محليًا ودوليًا" - أن الهيئة ستناقش تطورات المبادرة التى أطلقتها الشعبة مؤخرًا، والخاصة باندماج الكيانات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة واحدة .
وأضاف، أن تلك المبادرة ينقصها العديد من التفاصيل الخاصة باﻹدارة، موضحًا أن تلك الخطة ستكون بشكل كبير في يد الشركات المندمجة، إذ من الممكن أن يتولى صاحب الجزء اﻷكبر من رأس المال أو ذو الخبرة اﻷكبر .
وتابع قائلاً : "سيتطرق الاجتماع للحديث حول آليات حماية شركات السمسرة في حالة وفاة عميل الائتمان، إضافة إلي الإجراءات التفتيشية والرقابية على الشركات" موضحًا أن الهيئة وزعت منذ فترة كتيبا على الشركات لتعريفها بما يحق له عمله وما دون ذلك .
ومنذ شهور عقدت الشعبة العامة للأوراق المالية، والجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA"، اجتماعًا موسعًا، لوضع آلية ومنهج موحد لتنظيم حملات التفتيش التى تجريها "الرقابة المالية" على شركات السمسرة، وتم إعداد مسودة أولية من جانب الرقابة المالية، حصلت "المال" على نسخة منها.
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