الكهرباء تخطط لتطوير وميكنة 485 مركز خدمة

خدمة عملاء

عمر سالم



تخطط الشركة القابضة لكهرباء مصر تطوير منظومة الخدمات بمراكز الخدمة بشركات التوزيع وميكنتها.



وقال مصدر مسؤول فى الشركة القابضة لـ "المـال" إنه تم تفعيل منظومة الخدمات الإليكترونية في 353 مركز خدمة من إجمالي 485 مركزا، مضيفا "ومن المستهدف الانتهاء من تفعيل الخدمة في كافة المراكز في مارس 2019".



وأوضح المصدر، أن المراكز يتلقي استفسارات المشتركين وتقديم الخدمات لهم من خلال قنوات متعددة مما يلبي احتياجات العملاء المختلفة ويتيح لكل مواطن اختيار القناة الأنسب له وفقاً لظروفه وخلفيته المعرفية والتكنولوجية.



وأشار إلى أن مركز اتصال الخط الساخن 121 ويعمل (24 ساعة/7 أيام) تم تعهيده إلى إحدى الشركات المتخصصة في مصر تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية.



وكشف عن أن إجمالى عدد المكالمات التي تم التعامل معها منذ أغسطس 2016 ما يقرب من 3.5 مليون مكالمة ، وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة وبوابة الشكاوي الحكومية .



ومن المستهدف خلال المرحلة القادمة تطوير مركز تلقى البلاغات على الخط الساخن121 ليصبح مركز خدمة متكامل لتقديم كافة البيانات والمعلومات وخدمات المشتركين من خلال الاتصال التليفوني، وتم وضع تصور لميكنة الخدمات المقدمة للجمهور وتقديمها إلكترونياً من خلال Service Portal