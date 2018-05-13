إطلاق بوابة إلكترونية للمشروعات الصغيرة

الشاذلى جمعة :



أكد أيمن صبحى مساعد مدير عام القطاع المركزى لتمويل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التجارة والصناعة أنه جاري إطلاق البوابة الإلكترونية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قريبا.



وأضاف صبحى خلال الجلسة الأخيرة لمؤتمر الشمول المالى أن ذلك يأتي في إطار مواكبة تطورات التكنولوجيا وأن البوابة سوف تقدم العديد من الخدمات لأصحاب هذه المشروعات ومنها خريطة تفاعلية للفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية أسوة بما تفعله وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.



وأوضح أن البوابة سوف تقدم دراسات جدوى للمشروعات وكذلك عروض تمويلية مختلفة من قبل 4 بنوك مشتركة فى البوابة حتى الآن بهدف مساعدة المستثمرين في المفاضلة بينها.







