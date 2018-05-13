وزير الكهرباء يشارك بمعرض أتوم أكسبو للطاقة النووية

محمد شاكر 1

عمر سالم



ترأس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا مصريًا رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات المؤتمر والمنتدى الدولى ATOMEXPO 2018، والذى يعقد سنوياً في دولة روسيا الاتحادية، بدعم من شركة ROSATOM الروسية.



وشهدت دورة العام الماضى مشاركة 65 دولة في فعاليات المعرض والمؤتمر2017 ATOMEXPO.



ويعد المنتدى من الأحداث الدولية التي يشارك فيها العديد من الشركات الرائدة العالمية في مجال الصناعة النووية، ويتضمن هذا المنتدى برامج عمل مكثفة مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنتجى الطاقة النووية وتطوير التعاون الدولى في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويتم مناقشة العديد من القضايا الخاصة بإنتاج الطاقة النووية وتنميتها في المستقبل.



وبالنسبة لأهمية مشاركة الجانب المصرى في المنتدى هي أنه في ضوء التعاون المصرى الروسى لإنشاء محطة الضبعة النووية فمن الأهمية أن يشارك الجانب المصرى في هذه الفعاليات لما لها من مردود إيجابى للالتقاء بكبرى الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجال الصناعات والطاقة النووية لمعرفة ما توصلت إليه في مجال الصناعات عالية التقنية من خلال المشاركة بخبرات عملية في هذا المجال.



وتعد دورة العام الحالي هي العاشرة، والتي تعقد خلال الفترة من 14-16 مايو 2018 في مدينة سوتشى الروسية.