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تأميـــن
50 مليون جنيه أقساط التأمين متناهي الصغر
الأحد 13 مايو 2018 02:20 م
أقساط
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تأمين
مروة عبد النبى والشاذلى جمعة
قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن شركات التأمين نجحت في إصدار 513 ألف وثيقة تأمين متناهي الصغر منذ إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار الإصدار الإلكتروني لتغطية التمويلات متناهية الصغر.
وأضاف الزهيري، خلال كلمته بجلسة دور الأدوات المالية غير المصرفية في تحقيق الشمول المالي، بمؤتمر معهد الخدمات المالية، اليوم الأحد، أن محفظة أقساط التأمين متناهي الصغر بلغت 50 مليون جنيه، ومحفظة أقساط السوق بلغت 24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2016/2017.
وأشار إلى أن هذا القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية ساهم في تدشين قاعدة بيانات لعملاء قطاع التأمين متناهي الصغر، بجانب تحقيق الربط الإلكتروني للقطاع في هذا النشاط.
وأوضح الزهيرى أن قطاع التأمين يضمن تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتغطيات مخاطر الإئتمان وعدم السداد عبر شركات التأمينات العامة والممتلكات، وكذلك توفير الحماية التأمينية للعميل نفسه عبر شركات تأمينات الحياة.
ولفت إلى أنه سيتم مناقشة موضوع تغطية المخاطر الخاصة بنشاط التأمين عقب دراسته مع معيدي التأمين باعتباره شريك رئيسي، خاصة بعض شركات الإعادة الخارجية التى تعطى الأسواق طاقة استيعابية بنسب محدودة.
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