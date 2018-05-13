عمران: العالم يحتاج 7 تريليونات دولار سنويًا لتحقيق التنمية المستدامة

عمران: بحث تلقى عروض عالمية لتصميم جدول تأمينات حياة مصرى



المال- خاص



قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العالم بحاجة لما يتراوح بين 5 –7 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يحتاج لتوفير ما بين 1.5-2 تريليون دولار سنوياً لتحقيق متطلبات اتفاقية باريس للتغيير المناخى.



وشدد عمران على أن هذه الأموال لا يمكن تعبئتها إلا بوجود أسواق مال متطورة وآليات تدعم تحقيق هذه الأهداف، مؤكدا ضرورة اضطلاع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بدور كبير فى هذا المجال.



جاء ذلك خلال مشاركة عمران في الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وفى الاجتماعات الاقليمية المنبثقة عن المنظمة والمتمثلة في كل من مجموعة الدول النامية وكذلك مجموعة دول أفريقيا والشرق الأوسط. وفى اجتماعات مجلس الإدارة الجديد بعد إعادة تشكيله وانتخاب هيئة الرقابة المالية عضواً به للفترة من 2020-2018.



ولقد تناولت الاجتماعات التحديات التي تواجه أسواق المال العالمية وأكد الحضور أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية في تحقيق الاستقرار المالى وسلامة الأسواق وحماية المستثمرين، وفقا لبيان صدر اليوم عن الهيئة.



كما ناقشت الاجتماعات أهمية تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تدعيم هذا التواجد دون الاخلال بحماية خصوصية البيانات وذلك في ضوء توجه بعض الدول لوضع بعض القيود لحماية خصوصية البيانات لمواطنيها.



وتناولت الاجتماعات العديد من القضايا الهامة الأخرى مثل رفع مستويات الثقافة المالية والعمل على توعية وحماية المتعاملين، وكذلك تطوير البنية التكنولوجية لأسواق المال ودور الجهات الرقابية في الابتكارات المالية وغيرها من القضايا ذات العلاقة بأسواق المال.