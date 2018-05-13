نعيم يسلط الضوء على 11 سهما ببورصتي مصر والإمارات

النعيم القابضة

مصطفى طلعت:



سلط بنك الإستثمار "نعيم" الضوء على 11 سهماً بالقطاع العقاري في بورصتي مصر والإمارات، موضحاً أن القطاع يحظى بإمكانات الكشف عن قيمة فعلية عبر تنشيط التسهيلات الائتمانية والمقومات الديموغرافية القوية.



وفي السوق المصري، حدد البنك 7 أسهم على راسها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اذ اوصى "نعيم" بشراء السهم ورفع السعر المستهدف إلى 63.7 جنيه مقابل 45 جنيه، وبارتفاع محتمل قدره 91.3 %.



وأشار إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراضي غير متنازع بشأنها تبلغ مساحتها 29 مليون متر مربع وتقع في مواقع ممتازة، ولكن سعر السهم يمثل انخفاضًا بنسبة 77٪ مقارنة بصافي قيمة الأصول من الأراضي.



السهم الثاني، أوراسكوم للتنمية مصر، وتوصية بالشراء أيضاُ مع سعر مستهدف عند 11.9 جنيه، وارتفاع محتمل بحوالي 62.5%، ويمثل فرصة استثمارية ذات قيمة.



واستند البنك في ذلك إلى امتلاك الشركة محفظة أراض غير مطورة ذات مساحات هائلة، تشمل 22 مليون متر مربع في الجونة، ولذا فإن انتعاش السياحة سوف يحفز نموًا كبيرًا في الأرباح.



شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، توصية بالشراء ورفع السعر المستهدف إلى 39.3 مقابل 22.7 جنيه وارتفاع مرجح 50.6% النظرة المستقبلية إيجابية بدعم من عملية إعادة تخطيط أرض اليسر.



ولفت إلى ان الشركة تمتلك عدة مميزات منها إطلاقات جديدة بمشروعي سوديك إيست، وفيليلت، إلى جانب الإدارة الحكيمة للرصيد النقدي، كما تتمتع الشركة بأعلى نسبة من حيث نسبة النقدية إلى الدخل (1.44 مرة) وذلك مقارنة بنظرائها.



أما السهم الرابع فهو مدينة نصر للإسكان والتعمير ورفع البنك المستهدف إلى 17.4 جنيه مقابل 13.5 جنيه، بارتفاع 42% إلا أن سعر السهم يمثل انخفاضًا بنسبة 60٪ مقارنة بصافي قيمة الأصول الخاصة بمحفظة الأراضي غير المطورة.



وأكد بنك "نعيم" أن مدينة نصر للإسكان تحظى بهوامش ربحية مرتفعة مقارنة بنظرائها نظرًا لانخفاض التكلفة المبدئية للأراضي.



ومن ضمن الأسهم، المصرية للمنتجعات السياحية: التوصية ورفع المستهدف إلى 13.16 جنيه مقابل 1.26 جنيه بارتفاع محتمل يصل إلى 41.7٪، ويُجرى تداول السهم بانخفاض 64٪ مقارنة بقيمة محفظة الأراضي غير المطورة. كما تعكس الشركة مسيرة تحول كبيرة، حيث تحظى بدعم إضافي من انتعاش السياحة.



ورفع البنك مستهدف سهم بالم هيلز للتعمير إلى 6.83 جنيه مقابل 4.85 جنيه للسهم الواحد بارتفاع يبلغ 38.8%، موضحاً ان الشركة لديها محفظة أراض كافية تبلغ مساحتها 41 مليون متر مربع بما يدعم النظرة الخاصة بالشركة لما يتجاوز 10 أعوام.



أضاف: "70٪ من المخزون المتاح للبيع تتعلق بالمشروعات بنظام المشاركة في الإيرادات، بما سوف يساهم في تخفيف الضغوط على التدفقات النقدية".



السهم الأخير ضمن القائمة المرشحة مجموعة طلعت مصطفى مع رفع المستهدف إلى 16.1 جنيه مقابل 11.4 جنيه، بارتفاع محتمل يصل إلى 23.8%.



وأوضح أن الشركة تحظى بصافي رصيد نقدي تبلغ قيمته 1.3 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة محفظة المشروعات 30 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه لم يتم تحصيلها بعد.

وفي السوق الاماراتي حدد "نعيم" 4 أسهم بسوق دبي المالي منها إعمار للتطوير اذ تم رفع السعر المستهدف إلى 5.15 درهم موضحا أن الشركة تحظى بميزانية عمومية قوية من شأنها تحفيز معدل تنفيذ المشروعات مع بدء التعافي الكامل لسوق العقارات في دبي.



أما السهم الثاني فهو إعمار العقارية إذ تم تحدد المستهدف إلى 8.88 درهم مع احتمال ارتفاع السهم: 64.4٪، موضحاً انه يُجرى تداول السهم بمضاعف ربحية مستقبلي يبلغ 6.63 مرة، بما يمثل انخفاضًا مقارنة بمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة (14.4 مرة) وكذا مقارنة بنظراء الشركة على المستوى الإقليمي (13.5 مرة).



وحدد "نعيم" السعر المستهدف لسهم شركة الدار العقارية عند 2.77 درهم مع احتمال الارتفاع 33.8٪، مشيراً إلى أن السهم يقدم توزيعات أرباح مرتفعة تبلغ 5.8٪، وهي تعد نسبة مجزية للغاية مقارنة بالمتوسط لدى السوق الناشئة والبالغ 2.27٪.



ومن بين الأسهم المرشحة بالسوق الامارتي وفقا للنعيم، شركة إعمار مولز اذ حدد السعر المستهدف عند 2.90 مع احتمال ارتفاعه 40.8٪ مشيراً إلى أن الشركة تحظى بأصول مدرة لحصيلة نقدية مستقرة. كما تقدم عائد توزيعات مجزي للغاية يبلغ 4.9٪ مقارنة بنظرائها.



وأوضح "نعيم" أن هناك عدة عوامل تدعم النظرة الايجابية للسوق العقاري المصري والإماراتي وهي ارتفاع قيمة التحويلات من الخارج لمصر ونمو التعداد السكاني، فضلاً عن انخفاض معدلات اختراق سوق الرهن العقاري في مصر والإمارات، حيث إن نسبة ديون الأسر المعيشية إلى الناتج المحلي الإجمالي تعد ضئيلة كل من مصر والإمارات، تصل إلى 6.1٪ و22 على التوالي.



وإلى ذلك، ما زالت دبي واحدة من أهم المراكز السياحية في العالم، كذلك مع اقتراب معرض إكسبو دبي 2020، فمن المتوقع حدوث زيادة في الطلب على العقارات في السوق الإماراتية وكذلك أسعارها.