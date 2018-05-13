زياد الرفاعى

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة



كشف زياد الرفاعى، رئيس مجلس إدارة شركة "إثمار" الأردنية، أن نسبة الشمول المالى بالسوق الأردني تجاوزت 38% بعد زيادتها من 22% خلال 2015.



وأضاف الرفاعى، خلال مؤتمر الشمول المالى، اليوم الأحد، أنه تم تطبيق إستراتيجية قومية بالأردن خاصة بالشمول المالى، شارك فيها 10 جهات حكومية، وجهات خاصة، منها بنوك و وزارات مختلفة.



ولفت إلى أن 80% من العملاء يستخدمون المحفظة الالكترونية، نظراً لأن 100% من الشعب الأردني يستخدمون الهواتف الذكية، و90% منهم يستخدمون خدمات الإنترنت المختلفة.



وأشار إلى أنه يوجد 30-40% من المجتمع محجم عن خدمات التمويل لحاجته لمنتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مطالبًا بتوفير هذه المنتجات لجذب هذه الشريحة مع التطوير التكنولوجى المستمر لمواجهة تحديات المستقبل.