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إثمار: نسبة الشمول المالى تتجاوز 38% بالسوق الأردنية
الأحد 13 مايو 2018 01:47 م
زياد الرفاعى
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زياد الرفاعى
مروة عبد النبى والشاذلى جمعة
كشف زياد الرفاعى، رئيس مجلس إدارة شركة "إثمار" الأردنية، أن نسبة الشمول المالى بالسوق الأردني تجاوزت 38% بعد زيادتها من 22% خلال 2015.
وأضاف الرفاعى، خلال مؤتمر الشمول المالى، اليوم الأحد، أنه تم تطبيق إستراتيجية قومية بالأردن خاصة بالشمول المالى، شارك فيها 10 جهات حكومية، وجهات خاصة، منها بنوك و وزارات مختلفة.
ولفت إلى أن 80% من العملاء يستخدمون المحفظة الالكترونية، نظراً لأن 100% من الشعب الأردني يستخدمون الهواتف الذكية، و90% منهم يستخدمون خدمات الإنترنت المختلفة.
وأشار إلى أنه يوجد 30-40% من المجتمع محجم عن خدمات التمويل لحاجته لمنتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مطالبًا بتوفير هذه المنتجات لجذب هذه الشريحة مع التطوير التكنولوجى المستمر لمواجهة تحديات المستقبل.
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