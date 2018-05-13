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بنـــوك
الأولى للتمويل العقارى تسعى لزيادة حصتها السوقية إلى 40%
الأحد 13 مايو 2018 01:45 م
التمويل العقارى
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التمويل العقارى
أحمد الدسوقى
تسعى شركة الأولى للتمويل العقارى، لزيادة حصتها السوقية فى السوق المصرية إلى ٤٠% خلال الفترة المقبلة.
قالت مها عبد الرازق، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريح للمال على هامش مؤتمر الشمول المالى الذى نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركتها تستحوذ حاليا على ٣٠ % من النشاط بحجم محفظة قروض تقدر بـ١.٢ مليار جنيه.
وأكدت أن شركتها تتصدر نشاط التمويل العقارى فى مصر وستسعى جاهدة للحفاظ على هذه الصدارة، لافتة إلى أن "الأولى" تعد من أوائل الشركات المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى فى عام ٢٠١٤.
وقالت إن "الأولى" نجحت فى ضخ تمويلات لمحدودى الدخل فى إطار المبادرة لنحو ٩٠٠ عميل وتدرس فى الوقت الراهن ملفات جديدة لعدد من العملاء.
يشار إلى أن عدد الشركات المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى بلغ 5 شركات، أبرزها "الأولى" و"الأهلى" كما ضخت الشركات الخمس نحو ١٥٠ مليون جنيه حتى الآن، وفقا لتصريحات سابقة لمصادر بشركة إعادة التمويل العقارى.
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