EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
Google تطلق ميزات رمضانية جديدة بمحرّك البحث
الأحد 13 مايو 2018 01:42 م
جوجل حداد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
" Google " تساعد الشركات الصغيرة على إدارة أعمالها أونلاين
جوجل حداد
المال- خاص
أعلنت شركة Google يوم الأحد عن إطلاقها لثلاث ميزات جديدة على خدمة البحث لديها بمناسبة رمضان، حيث ستظهر معلومات عن الشهر الفضيل ضمن نتائج البحث عند استخدام كلمات رئيسية ذات صلة بالمناسبة.
كما كشفت Google عن منتج جديد يدمج ما بين الواقع الافتراضى وفن الخط، فى الوقت الذى تستعد فيه الشعوب فى جميع أنحاء العالم لحلول الشهر الفضيل.
وأصبح بإمكان مستخدمى Google من جميع أنحاء العالم الاطّلاع على المعلومات الخاصة برمضان مباشرة من صفحة نتائج البحث، ابتداءً من ١٦ مايو، وفقط من خلال كتابة استفسارهم عن الشهر الفضيل.
وستتضمّن نتائج البحث معلومات متعدّدة مثل مواقيت الصلاة المحلية ونصائح خاصة برمضان ووصفات رمضانية رائجة على YouTube إلى جانب تطبيقيْ "اتجاه القِبلة" و"قلم".
تطبيق «قلم» (g.co/Qalam) هو عبارة عن تطبيق ويب جديد يمكن الوصول إليه عبر مختلف المتصفحات الإلكترونية ويتضمّن 35 عملًا فنيًّا ثلاثى الأبعاد يمكن للمستخدمين مشاركتها بسهولةٍ مع الأصدقاء وأفراد العائلة على شكل رسائل معايدة بحلول شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك هذه السنة. وقد تعاونت Google مع تسعة من الفنانين والخطاطين المشهورين عالميًا لابتكار أكثر من 35 عملًا فنيًّا يدمج ما بين الواقع الافتراضى وفن الخط.
ومن بين الفنانين الواردة أعمالهم فى التطبيق، الفنان المشهور دوليًا «إل سيد» الذى يجمع فى أعماله الخط العربى العريق مع فن الغرافيتى الحديث، و«تولغا غيرغين» من تركيا الذى يتقن فن الخط والطباعة، و"وسام شوكت" الذى يُعتبر أحد روّاد فن الخط العربى عالمياً، و «ثريا سيد» التى تعدّ واحدة من أوائل الخطّاطات فى باكستان.
وفى هذا الإطار، أشار نجيب جرار، مدير تسويق منتجات Google فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلًا: «مع استعداد أكثر من مليار شخص لحلول شهر رمضان المبارك، نحن أيضًا فى Google نعمل على مساعدة المستخدمين على التأقلم مع هذه المناسبة التى تمتد طوال شهر كامل. هذا العام، سعينا لجمع بعض التجارب الخاصة عبر مختلف تطبيقات Google لمساعدة الأشخاص فى الاستفادة إلى أقصى حدّ ممكن من هذه المناسبة، كإتاحة أكثر المعلومات ملاءمةً ضمن نتائج البحث، أو طريقة جديدة لمشاركة رسائل المعايدة بحلول شهر رمضان المبارك التى تمّ استحداثها من خلال تقنية الواقع الافتراضي. فمن خلال تكنولوجيا الواقع المعزز التى تميّز خدمة «اتجاه القِبلة» وتكنولوجيا الواقع الافتراضى التى اتّسم بها تطبيق «قلم»، باتت ابتكارات Google فى متناول اليدين خلال شهر رمضان المبارك هذه السنة».
أمّا بالنسبة للتحديث الثالث، فيتيح استخدام تطبيق «اتجاه القِبلة» (g.co/QiblaFinder) بدون الاتصال بالانترنت وإضافة نسخة من التطبيق على الشاشة الرئيسية. «اتجاه القِبلة» هو تطبيق إلكترونى أطلقته Google فى العام الماضى ويستخدم الواقع المعزز على نظام Android لتحديد اتجاه القبلة.
وقد أتت هذه التحديثات لتعكس عادات استخدام الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُظهر "مؤشرات Google" ارتفاعًا كبيرًا فى البحث عن "تحديد اتجاه القِبلة" و "رسائل المعايدة برمضان" خلال الشهر.
جوجل
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا