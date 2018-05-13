Google تطلق ميزات رمضانية جديدة بمحرّك البحث‎

جوجل حداد



المال- خاص



أعلنت شركة Google يوم الأحد عن إطلاقها لثلاث ميزات جديدة على خدمة البحث لديها بمناسبة رمضان، حيث ستظهر معلومات عن الشهر الفضيل ضمن نتائج البحث عند استخدام كلمات رئيسية ذات صلة بالمناسبة.



كما كشفت Google عن منتج جديد يدمج ما بين الواقع الافتراضى وفن الخط، فى الوقت الذى تستعد فيه الشعوب فى جميع أنحاء العالم لحلول الشهر الفضيل.



وأصبح بإمكان مستخدمى Google من جميع أنحاء العالم الاطّلاع على المعلومات الخاصة برمضان مباشرة من صفحة نتائج البحث، ابتداءً من ١٦ مايو، وفقط من خلال كتابة استفسارهم عن الشهر الفضيل.



وستتضمّن نتائج البحث معلومات متعدّدة مثل مواقيت الصلاة المحلية ونصائح خاصة برمضان ووصفات رمضانية رائجة على YouTube إلى جانب تطبيقيْ "اتجاه القِبلة" و"قلم".



تطبيق «قلم» (g.co/Qalam) هو عبارة عن تطبيق ويب جديد يمكن الوصول إليه عبر مختلف المتصفحات الإلكترونية ويتضمّن 35 عملًا فنيًّا ثلاثى الأبعاد يمكن للمستخدمين مشاركتها بسهولةٍ مع الأصدقاء وأفراد العائلة على شكل رسائل معايدة بحلول شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك هذه السنة. وقد تعاونت Google مع تسعة من الفنانين والخطاطين المشهورين عالميًا لابتكار أكثر من 35 عملًا فنيًّا يدمج ما بين الواقع الافتراضى وفن الخط.



ومن بين الفنانين الواردة أعمالهم فى التطبيق، الفنان المشهور دوليًا «إل سيد» الذى يجمع فى أعماله الخط العربى العريق مع فن الغرافيتى الحديث، و«تولغا غيرغين» من تركيا الذى يتقن فن الخط والطباعة، و"وسام شوكت" الذى يُعتبر أحد روّاد فن الخط العربى عالمياً، و «ثريا سيد» التى تعدّ واحدة من أوائل الخطّاطات فى باكستان.



وفى هذا الإطار، أشار نجيب جرار، مدير تسويق منتجات Google فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلًا: «مع استعداد أكثر من مليار شخص لحلول شهر رمضان المبارك، نحن أيضًا فى Google نعمل على مساعدة المستخدمين على التأقلم مع هذه المناسبة التى تمتد طوال شهر كامل. هذا العام، سعينا لجمع بعض التجارب الخاصة عبر مختلف تطبيقات Google لمساعدة الأشخاص فى الاستفادة إلى أقصى حدّ ممكن من هذه المناسبة، كإتاحة أكثر المعلومات ملاءمةً ضمن نتائج البحث، أو طريقة جديدة لمشاركة رسائل المعايدة بحلول شهر رمضان المبارك التى تمّ استحداثها من خلال تقنية الواقع الافتراضي. فمن خلال تكنولوجيا الواقع المعزز التى تميّز خدمة «اتجاه القِبلة» وتكنولوجيا الواقع الافتراضى التى اتّسم بها تطبيق «قلم»، باتت ابتكارات Google فى متناول اليدين خلال شهر رمضان المبارك هذه السنة».



أمّا بالنسبة للتحديث الثالث، فيتيح استخدام تطبيق «اتجاه القِبلة» (g.co/QiblaFinder) بدون الاتصال بالانترنت وإضافة نسخة من التطبيق على الشاشة الرئيسية. «اتجاه القِبلة» هو تطبيق إلكترونى أطلقته Google فى العام الماضى ويستخدم الواقع المعزز على نظام Android لتحديد اتجاه القبلة.



وقد أتت هذه التحديثات لتعكس عادات استخدام الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُظهر "مؤشرات Google" ارتفاعًا كبيرًا فى البحث عن "تحديد اتجاه القِبلة" و "رسائل المعايدة برمضان" خلال الشهر.