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بورصة وشركات
ميدكاب تعتزم إطلاق صناديق لتمويل متناهي الصغر
الأحد 13 مايو 2018 01:37 م
شركة ميدكاب لتداول
أخر الأخبار
شركة ميدكاب لتداول
أسماء السيد
كشف أحمد التركي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ميدكاب" للاستثمارات المالية، وعضو مجلس إدارة جمعية شباب ورجال الأعمال، عن اعتزام شركته اختراق مجال التمويل متناهي الصغر.
وأضاف التركي، خلال كلمته بمؤتمر وورش الشمول المالي، الذي ينظمه معهد الخدمات المالية، تحت عنوان "دور قطاع المال غير المصرفي في تحقيق الشمول المالي"، أن الشركة تعتزم إطلاق مجموعة من الصناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: أن تلك التحركات تأتي بدعم الشمول المالي والثقة بقدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق طفرة اقتصادية.
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