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التعليم العالى: تعيين 4 عمداء جدد بالجامعات
الأحد 13 مايو 2018 01:36 م
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أخر الأخبار
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المال- خاص
أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين 4 عمداء جدد بالجامعات المصرية.
وشملت القرارات تعيين أ.د/ عبد الحميد وجدى عبد العزيز عميدًا لكلية العلوم جامعة القاهرة، وأ.د/ محمد إبراهيم عبد الحميد إبراهيم عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بنها.
كما تضمنت القرارات تعيين أ.د/ عبد الحميد أحمد أحمد شاهين عميدًا لكلية التجارة جامعة مدينة السادات ، وأ.د/ أميمة أحمد عبد المجيد خميس عميدًا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات.
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