التعليم العالى: تعيين 4 عمداء جدد بالجامعات

مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي



المال- خاص



أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين 4 عمداء جدد بالجامعات المصرية.



وشملت القرارات تعيين أ.د/ عبد الحميد وجدى عبد العزيز عميدًا لكلية العلوم جامعة القاهرة، وأ.د/ محمد إبراهيم عبد الحميد إبراهيم عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بنها.



كما تضمنت القرارات تعيين أ.د/ عبد الحميد أحمد أحمد شاهين عميدًا لكلية التجارة جامعة مدينة السادات ، وأ.د/ أميمة أحمد عبد المجيد خميس عميدًا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات.





