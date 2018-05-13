البورصة تقرر مواعيد العمل لشهر رمضان

البورصة المصرية

المال- خاص:



أعلنت البورصة المصرية اليوم الأحد، مواعيد جلسات التداول خلال شهر رمضان المتوقع أن يبدأ الخميس المقبل، لتكون مواعيد جلسة التداول اليومي للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.



كما تقرر أن تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحا إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.



وسيكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهرا، ومواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.



وتكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهرا، ومواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً (خارج المقصورة) من الساعة 10صباحاً إلى الساعة 11.30 صباحاً.