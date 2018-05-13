التموين: شراء 2.6 مليون طن قمح من المزارعين بـ10.3 مليار جنيه

قمح

محمد مجدي



أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على شراء نحو 2.6 مليون طن قمح محلى من المزارعين والفلاحين بتكلفة إجمالية نحو 10.3 مليار جنيه خلال 30 يوما من موسم الحصاد والتوريد الرسمى الذى بدأ فى 15 أبريل 2018، كما تم رفض استلام نحو 19245 طن من الأقماح القديمة والتى تحتوى على حشرات أو شوائب.



وقال الوزير إن معدلات التوريد فى هذا العام مرتفعة للغاية نتيجة للعوامل الجوية التى أدت إلى تبكير موعد الحصاد مقارنة بمثيلتها في العام الماضى حيث تسلمت وزارة التموين نحو 1.4 مليون طن خلال نفس الفترة هذا العام.



وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على دعم الفلاح وشراء كامل كميات القمح المحلى بأسعار تنافسية وتسهيلات فى التسليم والسداد لتأمين الإحتياطى الإستراتيجى من القمح الذى يستخدم فى انتاج الخبز المدعم، بما له من مواصفات جيده تفوق مثيله من القمح المستورد، لافتا إلى أنه من التموقع وصول معدلات التوريد نحو 3.5 إلى 4 مليون طن هذا العام.



وأوضح المصيلحى أن هناك جهود متميزة تبذل من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة فى شركات مطاحن قطاع الأعمال العام وشركات المضارب والشركة المصرية القابضة للصوامع والبنك الزراعى المصري فى تسهيل عمليات شراء وتخزين القمح وسداد مستحقات المزارعين بشكل منتظم لافتا إلى رغبة الوزارة فى شراء كل الكميات المتاحة



وتواصل غرفة العمليات المركزية فى الوزارة متابعة أعمال التوريد على مدار اليوم ويمكن التواصل للشكاوى المتعلقة بعمليات التوريد على الرقم 0227944973 والفاكس على الرقم 0227944379.

