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استثمار
وزير الري يدعو شركات التكنولوجيا لمعرض القاهرة للمياه
الأحد 13 مايو 2018 01:10 م
عبد العاطى يناقش رى 1500 فدان بالطرق الحديثة
أخر الأخبار
عبد العاطى يناقش رى 1500 فدان بالطرق الحديثة
مدحت إسماعيل
دعا الدكتور محمدعبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، شركات التكنولوجيا بمختلف أنواعها للمشاركة في معرض القاهرة للمياه بمدينة نصر، والذي سيقام خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير الري، إلي أن الشركات بإمكانها عرض أساليب جديدة في إدارة المياه وماكينات التغلب علي التغيرات المناخية، مضيفا أن الوزارة ستوفر من جانبها للشركات بعض الأنشطة الاجتماعية والزيارات للمشروعات القومية، لعرض ما لديهم من ابتكارات من شأنها المساهمة في تحقيق أفضل النتائج في قطاع المياه.
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