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النواب يدرس قانوني التخصيم والمشروعات الصغيرة قريبا
الأحد 13 مايو 2018 01:08 م
مؤتمر الشمول المالي
أخر الأخبار
مؤتمر الشمول المالي
مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:
كشفت هالة أبو السعد، رئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل وعضو مجلس النواب وعضو مجلس الأمناء واتحاد التمويل متناهى الصغر، أن مجلس النواب سوف يناقش خلال الدورة الحالية قانونى التخصيم والمشروعات الصغيرة بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة وإحالته إلى مجلس الوزارء منذ ثلاثة شهور.
وأضافت خلال مؤتمر الشمول المالى أننا نحتاج إلى بيئة تشريعية ملائمة لتطبيق الشمول المالى، لافتة إلى أن التشريعات الحالية لا تساعد على انتشار الشمول المالى في مصر.
وطالبت بدعم القطاع المصرفي لنشاط التمويل متناهى الصغر خاصة للمرأة والتي بلغ نسب سدادها للقروض متناهية الصغر 10% خلال عام 2015 .
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