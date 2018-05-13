أبو عش: تنمية تضخ يوميا قروضا بقيمة 20 مليون جنيه

%40 من محفظة الشركة تستحوذ عليها السيدات



فريق المال:



قال عمرو أبو عش، رئيس شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، إن شركته تضخ يوميا للعملاء قروضا بقيمة 20 مليون جنيه فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن حجم السوق ارتفع بشكل كبير فى السنوات الأخيرة.



وأضاف أبو عش خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى الذى ينظمه معهد الخدمات المالية، أن 40% من حجم محفظة الشركة تستحوذ عليها السيدات.



وأشار إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر بعد ما كان يضم شركتين فقط أصبح الآن يضم 5 شركات، إضافة إلى أكثر من 800 جمعية.