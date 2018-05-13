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تأميـــن
أبو عش: تنمية تضخ يوميا قروضا بقيمة 20 مليون جنيه
الأحد 13 مايو 2018 01:02 م
عمرو أبو عش - من مؤتمر المال
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عمرو أبو عش - من مؤتمر المال
%40 من محفظة الشركة تستحوذ عليها السيدات
فريق المال:
قال عمرو أبو عش، رئيس شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، إن شركته تضخ يوميا للعملاء قروضا بقيمة 20 مليون جنيه فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن حجم السوق ارتفع بشكل كبير فى السنوات الأخيرة.
وأضاف أبو عش خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى الذى ينظمه معهد الخدمات المالية، أن 40% من حجم محفظة الشركة تستحوذ عليها السيدات.
وأشار إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر بعد ما كان يضم شركتين فقط أصبح الآن يضم 5 شركات، إضافة إلى أكثر من 800 جمعية.
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