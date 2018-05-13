وزير الري: محور المياه أحد ركائز الأمن القومي عند الحكومة

عبد العاطى يناقش رى 1500 فدان بالطرق الحديثة

مدحت إسماعيل



قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الحكومة تتبني نهج التعاون والتنسيق والتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن محور المياه أحد وأهم ركائز الأمن القومي.



وأضاف عبدالعاطى، خلال كلمته في موتمر الاتحاد الأوروبي بمناسبة أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، أن خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات تترتبط بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتفيذ تلك الخطط.



وتابع: أن أهم التحديات التي تواجه الدول هي وقوعها في مناطق المناخ الجاف وكذلك موقعها الجغرافي كمصبات أنهار، مما يؤدي إلى ضغط على مواردها المائية، لأنها تأتي من خارج حدودها مما يزيد من مشكلة ندرة المياه والأمن المائي.