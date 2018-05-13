الرقابة المالية تمنح شركتين رخصا جديدة للتخصيم

فريق المال:





كشفت إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة منحت شركتين مؤخرا رخص جديدة لاقتحام نشاط التخصيم.





وقالت خلال كلمتها بمؤتمر الشمول المالى الذى ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، إن عدد شركات التخصيم ارتفع إلى ٩ شركات بعد التراخيص الجديدة، متوقعة دخول شركات أخرى للسوق خلال العام الحالى.





وأضافت أن نشاط التخصيم سيشهد انتعاشة كبيرة بعد إقرار قانون التأجير التمويلى والتخصيم الذى يناقش حاليا فى البرلمان.