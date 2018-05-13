مصر للحياة تقتنص العاملين بالبنك العربى

أحمد عبد العزيز



المال-خاص



فازت شركة «مصر لتأمينات الحياة» بعقد التأمين الجماعى على حياة جميع العاملين بالبنك العربى.



وكشف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن أن العقد يغطى التأمين على العاملين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، لافتا إلى أن عدد العاملين بالعقد يبلغ 1200.



وأضاف أن التعاقد تم عبر التفاوض المباشر بين الجانبين، مشيرا إلى ارتفاع عدد عملاء شركته إلى 4 ملايين حاليا، منهم مليون فى فرع التأمينات الفردية وثلاثة ملايين بفرع التأمينات الجماعية، عبر 1000 عقد تأمين جماعى للشركات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المختلفة.



وأكد محمد مصطفى عبد العال، رئيس قطاع الشئون الإكتوارية وإعادة التأمين بالشركة، أن شركته تقدمت بالعرض الفنى والمالى الذى يفى بكل التغطيات التى طلبها البنك بأرخص الأسعار وأفضل الشروط، نظرا لما تتمتع به من كفاءة فنية ومالية، موضحا أن رأس المال المدفوع للشركة حاليا 1.5 مليار جنيه، وهوالأكبر لشركة حياة فى السوق.



وأكد أن شركته أصبحت هى الملاذ الآمن للتأمين على موظفى وعملاء البنوك الكبرى بصفتها أكبر شركات تأمينات الحياة فى السوق، من جهة محفظة الأقساط التى بلغت 3.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى (2016/2017) فيما تستهدف تحقيق 4 مليارات جنيه أقساطا بنهاية العام المالى الجارى (2017/2018).



وقال محيى الدين فياض، مدير عام إعادة التأمين بالشركة، إن إدارته درست متطلبات البنوك والتعاقد مع معيدى التأمين العالميين من الدرجة الأولى، ذوى الملاءة المالية العالية، مشيرا إلى أنه تم الحصول على أفضل الشروط والأسعار لتغطية متطلبات البنوك.



وأضاف أنه تم إعداد الدراسة الفنية اللازمة فى إطار سعى الشركة إلى الحفاظ على ثقة عملائها والتعاقد مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والبنوك.