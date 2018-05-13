الرقابة المالية: 9 مليارات جنيه نشاط التمويل العقارى حتى مارس 2018

الرقابة المالية - اللوجو الحديث

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة وأحمد الدسوقى وأسماء السيد:



قالت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم نشاط التمويل العقارى بلغ 9 مليارات جنيه حتى مارس 2018.



وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر الشمول المالى الذى ينظمه معهد الخدمات المالية بالهيئة، إلى أن حجم عقود التأجير التمويلى بلغ 28 مليار جنيه حتى نهاية العام الماضى 2017.



وأكدت أن هناك إقبالا من شركات التمويل العقارى على الحصول على رخصة لنشاط التخصيم، متوقعة دخول شركات فى التخصيم خلال العام الحالى.