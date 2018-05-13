الرقابة المالية تمنح 18 رخصة إصدار إلكترونى لشركات التأمين

المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية

مروة عبدالنبى والشاذلى جمعة



قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت رخصة الإصدار والتوزيع الإلكترونى للوثائق النمطية لـ18 شركة، منها 13 إجبارى و4 لتأمينات السفر وواحدة لتأمينات الحياة المؤقت.



وأضاف أن الهيئة لأول مرة نظمت الإصدار والتوزيع الإليكترونى لوثائق التامين متناهى الصغر في مصر، بصدور القرار 902 لسنة 2016، والذى حدد به الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع الوثائق إليكترونيًا، ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع غير متمتعين بالتغطيات التأمينية لزيادة الطلب على التأمين، وإضافة لجهود مصر في مجال تحقيق الشمول المالى.



وأوضح عبد المعطى، في كلمته بمؤتمر الشمول المالى، الذى نظمه معهد الخدمات المالية تحت عنوان "دور الأدوات والمنتجات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، أن التأمين متناهى الصغر كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الحياة والممتلكات لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص علها بالقرار وألا تزيد عن 100 ألف جنيه.



ولفت إلى أن هيئته أصدرت رخصتين للإصدار والتوزيع الإليكترونى للحوادث الشخصية متناهية الصغر.