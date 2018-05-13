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سيــارات

3.3 مليون دولار قيمة صادرات السيارات

تجميع السيارات
تجميع السيارات
تجميع السيارات

أحمد عوض
 
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن صادرات السيارات بمختلف أنواعها حققت 3 ملايين و306 آلاف و239 دولارًا خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وبلغت الشحنات المصدرة 26 مركبة منها السيارات الركوب الخاصة بقيمة 2.1 مليون دولار، و1.1 من العربات المخصصة لأغراض أخرى، منها «الجولف والسير على الثلج»، وغيرها.

جاءت الولايات المتحدة فى المرتبة اﻷولى بين الدول الأكثر استيراد للسيارات من مصر بحصة سوقية بلغت %34، وتبعتها المملكة المتحدة %21.9 بعد استيرادها 5 سيارات، بقيمة 724 ألفًا و983 دولارًا.

وحلت السعودية فى المرتبة الثالثة بحصة %16.9 برصيد 11 مركبة، بقيمة 561 ألف دولار؛ وتلتها «موريتانيا» %14.1 بواقع 468 ألفًا و792 دولارًا.

وانضمت كوت ديفوار، وجيبوتى، إلى قائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر، لتستحوذ اﻷولى على حصة سوقية نسبتها %10.2 بقيمة 337 ألفا و907 دولارات، والثانية %2 بقيمة 67300 دولار.

وجاءت ليبيا فى المرتبة السابعة بحصة %0.3، بقيمة 11 ألفا و257 دولارًا، وتبعتها جنوب أفريقيا، بحصة %0.6؛ فيما تذيل «السودان» القائمة مسجلا 10 آلاف دولار.

وتوقع سيد مرسى، المدير العام لمصانع العالمية لصناعة السيارات «هاشم باص»، زيادة صادرات مصر من السيارات، خاصة من فئات اﻷتوبيسات والبيك – أب، خلال النصف الثانى من العام الجارى؛ بعد إبرام شركات محلية عقود تصدير مع دول أوروبية وأفريقية.

ويوضح الجدول التالي، صادرات مصر من السيارات خلال يناير وفبراير 2018:

الدولة

العدد

القيمة / بالدولار

الحصة السوقية %

المملكة المتحدة

5

724983

21.9

أمريكا

-

1.125.000

34

السعودية

11

561000

16.9

موريتانيا

3

468792

14.1

كوت ديفوار

2

337907

10.2

جيبوتي

1

67300

2

ليبيا

1

11257

0.3

جنوب أفريقيا

-

19946

0.6

السودان

3

10000

0.3

الإجمالي

23

3.306.239

%100
أسعار السيارات
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