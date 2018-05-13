الحكومة تبحث معالجة تأخر المساندة التصديرية

وزارة المالية المصرية 3



المرسى عزت



اجتمع ممثلون لجهة حكومية عليا مع اللجنة الخماسية التى شكلتها 86 شركة غذائية متضررة من تأخر صرف المساندة التصديرية لبحث مطالب الشركات بصرف المبالغ المتأخرة.



وقال كريم أبوغالى، رئيس اللجنة، ورئيس شركة ريجينا لصناعة المكرونة فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن ممثلى الجهة الحكومية أكدوا استعدادهم لبذل كل الجهود الممكنة لحل المشكلة.



وأضاف أن الاجتماع يمثل خطوة ايجابية نحوحل تأخر صرف المبالغ المستحقة منذ عامين، مؤكدا أنه يمثل تحريكا للمياه الراكدة، على حد وصفه. وكشف أن اللجنة عقدت أيضا اجتماعا مع ممثلين لوزارة المالية الذين وعدوا بحل سريع للمشكلة.



وأشار إلى أن الشركات ترغب فى زيادة صادراتها، بما يمكنها من إحداث نقلة نوعية فى عملية التنمية، كون الصادرات رافدا مهما لزيادة الحصيلة الدولارية.



وتبلغ إجمالى مبالغ المساندة التصديرية المتأخرة لشركات الصناعات الغذائية، وفق تقديرات مبدئية «1.5-2» مليار جنيه، منذ منتصف 2016، وتعد هذه المساندة إحدى حوافز زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وإقامة مشروعات جديدة، وإضافة خطوط إنتاج.



كان اجتماع عقد مؤخراً، ضم ممثلين لشركات محلية وعالمية، قد خلص إلى تقديم مناشدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لصرف المساندة المتأخرة.



واقترح مشاركون خلال الاجتماع، عمل مقاصة بين مديونيات الشركات والجهات الحكومية، بما يعمل على تقليل الأعباء الملقاة على عاتق هذه الجهات.



وعرض ممثلون لبعض الشركات إجمالى مبالغ متأخرة بلغت 200 مليون جنيه لشركة فرج الله، و90 مليون جنيه لشركة دهيدروفودز، و70 مليون جنيه لشركة ريجينا.