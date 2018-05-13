روابط السيارات تلجأ لرئاسة الوزراء اعتراضًا على حماية المستهلك

حسن سليمان



■ أبو المجد: القانون يمنح غطاء قانونيًّا للتحايل من خلال شهادات المركبات المستعملة



ياسمين فواز وشريف عيسى وأحمد عوض



أرسلت رابطة «مصنعى السيارات» خطاباً إلى مجلس الوزراء اعتراضاً على بعض البنود الواردة بمشروع قانون جهاز حماية المستهلك الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب فى أبريل الماضى.



وتستعد رابطة تجار السيارات لرفع مذكرة أخرى أمام مجلس الوزراء؛ لتسجيل اعتراضها على بنود السيارات المستعملة داخل مشروع القانون، قبل إصدار لائحته التنفيذية.



وقال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة التجار، إن جهاز حماية المستهلك لم يعقد حواراً مجتمعياً يشمل قيادات وخبراء القطاع، الأمر الذى تسبب فى تواجد مواد تضر بمستقبل تجارة السيارات، مطالباً بضرورة تمثيل الرابطة فى لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.



وأشار إلى أن القانون تضمن مواد يصعب تطبيقها على السيارات، منها إتاحة الفرصة للعميل لاسترجاع ثمن السيارة خلال 30 يومًا، حال اكتشافه لعيوب بها.



وأكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن ما يقرب من 4 مواد تضمنها القانون، تتعارض مع طبيعة تجارة السيارات، من بينها، إلزام الوكيل أو التاجر بتحديد مواصفات السيارة فى إيصال السداد الموقع بين البائع والمشترى، ومعاينة «المستعملة»، وبند حماية العميل من الغش، وإمكانية استرجاع ثمن السيارة خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء.



وأشار إلى أن القانون لم يراع طبيعة السلعة التى يقوم التاجر ببيعها، ومن بينها السيارات، التى يصعب كتابة مواصفاتها بإيصال الدفع، وبعقد داخلى بين العميل الراغب فى الشراء والتاجر.



أما عن إمكانية الاسترجاع، واسترداد الأموال، علق أنه من الصعب تطبيقها لأسباب تتعلق بأن النسبة الأغلب من عمليات البيع عبر التقسيط، الأمر الذى يعرض السيارات لتلفيات، وبذلك يصبح للعميل الحق فى استرداد أمواله بعد عملية الترخيص.



وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد راعى التوازن بين حقوق المستهلك والشركات دون تمييز، ومن المرتقب أن يتضح ذلك مع إصدار اللائحة التنفيذية بعد 3 أشهر.



وأشار إلى أن الجدول الزمنى المخطط لبدء تطبيق القانون سيستغرق 6 أشهر، وذلك بعد تعيين إدارة تتولى أعمال تقييم وجودة السيارات، وتخصيص مراكز الصيانة المعتمدة.



وأشار إلى أن القانون وضع ضوابط صارمة تحد من التلاعب والغش التجارى، مؤكدا أن معظم المعترضين عليه مستفيدون من غياب آليات واضحة للرقابة.



وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن القانون تضمن بعض البنود التى وصفها بالغير عادلة، على بعض القطاعات الاقتصادية، من بينها السيارات.



وأبدى أبو المجد اعتراضه على البند 35 من القانون، الذى ينص على إلزام الشركات العاملة فى تجارة السيارات المستعملة، بمنح المستهلكين شهادات معتمدة من مراكز الصيانة عن حالة المركبة المباعة؛ ما يتسبب فى حدوث عمليات ابتزاز متكرر من جانب المستهلكين.



أوضح أن القانون الجديد أعطى للمستهلكين غطاء قانونيا للتلاعب من خلال شهادات الجودة، التى أقرها القانون فى عدد من مراكز الشركات، ويفتح الباب أمام البعض لإصدار شهادات من مراكز أخرى تختلف فى تقييم حالة السيارات عن الأصلية، وبالتالى تحرير شكاوى لا تكون واقعية.



وطالب بوضع ضوابط لعمليات بيع السيارات المستعملة، من خلال تحديد عام الموديل، مع إلغاء البند 35 من القانون، مشددا على ضرورة مشاركة شعبة السيارات ورابطة التجار فى مناقشات اللائحة التنفيذية.



وعلق النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا إنه فى حال اقتنعت الحكومة بأهمية التعديلات المقترحة من الوكلاء، فسيتم إرسالها إلى المجلس لدراستها.