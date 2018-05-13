ضبط 550 قرص ترامادول مخدر بمطار القاهرة

قرية البضائع بمطار القاهرة



مها أبوودن



ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة للقانون.



وتم الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس، عندما اشتبه مجدى حسن رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصرى يحاول استغلال الزحام للخروج مسرعا بعدد كبير من الحقائب.



وبتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، تبين وجود 550 قرصا من عقار الترامادول المخدر 100mg وعقار ترامادول تيفا 150mg مخبأة بين طيات الملابس وفى جيوب الجواكت والملابس الخاصة بالراكب.