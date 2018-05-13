صندوق مصر للاستثمار ينتظر 50 مليون جنيه من الأقصر للمراسى

صناديق الاستثمار



شريف عمر



يستهدف صندوق مصر للاستثمار والتمويل، الحصول على عائد استثمارى بقيمة 50 مليون جنيه، من مساهمته بشركة الأقصر للمراسى السياحية، عن العام المالى الجارى.



صندوق مصر للتمويل والاستثمار، وهو أحد صناديق الاستثمار المباشر، ويساهم فيه عدة جهات، منها شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة %7، ومصر للتأمين بنسبة %15، والقابضة المعدنية بنسبة %15، ومثلها للقابضة للتشييد والبناء، والقابضة الغذائية، والقابضة للسياحة والفنادق، والقابضة الكيماوية، و%7.5 للقابضة للأدوية، والباقى للقابضة للنقل وتديره شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية MAM.



قال عاطف المحمودى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، إن الصندوق يملك %98 من رأسمال الأقصر للمراسى السياحية، ونجحت الأخيرة فى الحصول على تعويض مادى بقيمة 95 مليون جنيه، بعد صدور حكم قضائى لصالحها ضد محافظة الأقصر.



كانت محافظة الأقصر قد اتفقت مع الشركة، على تسوية النزاع بشأن الأرض التى خصصتها المحافظة منذ أكثر من 5 أعوام، واللجوء خلالها للقضاء، الذى حكم بأحقية الشركة فى الحصول على تعويض 95 مليون جنيه.



أشار المحمودى فى تصريح لـ«المال»، إلى أنه من المنتظر حصول الصندوق على حصته من التوزيعات النقدية للأقصر مع بداية العام المالى المقبل والبالغة 50 مليون جنيه.



نوه إلى أن إدارة الشركة ركزت خلال النصف الأول من العام الحالى على استثمار نسبة من الأموال المتاحة فى الدخول ضمن هيكل المساهمين لتأسيس شركة تعمل بمجال صناعة مواد البناء، وأخرى بمجال التنمية العقارية.



كانت «المال» قد نشرت فى السابق تأسيس شركة ذهب سيناء لمواد البناء، الذى يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه، بالشراكة بين بنك مصر إيران بنسبة %10 وشركة رواد للسياحة المقيدة فى البورصة بنسبة %30 ومثلها لشركة رواد دهب، بجانب %20 لصندوق التمويل، و%10 لشركة الأقصر للمراسى السياحية، وحصلت الشركة على قطعة أرض فى منطقة جبل عتاقة بالسويس.



لفت المحمودى إلى أن توزيعات الأقصر السياحية تعتبر أول توزيع للشركة منذ نشأتها عام 2009، بما يدلل على حسن الإدارة المقدم من قيادات الشركة القابضة للتأمين، على رأسهم محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، الذى يوصى دائماً بالاستغلال الأمثل لموارد الشركات التابعة للتأمين.



تأسست مصر لإدارة الاستثمارات المالية فى مايو 2009، ويضم هيكل مساهميها كل من مصر القابضة للتأمين بنسبة %60، و%11 لصالح شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، مصر لتأمينات الحياة بحصة تبلغ %29، وتعمل فى مجال الاستثمار المباشر وإدارة الأصول، وترويج وتغطية الاكتتابات.



وتملك MAM خططاً طموح للتوسع فى سوق الأوراق المالية فى مصر، عبر التحول إلى بنك استثمار متكامل، يقدم الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال إضافة أنشطته المرتبطة بالقطاع، التى بدأتها برخص إدارة الأصول من المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، وترويج الاكتتابات، بجانب التقدم للحصول على رخصة أمين الحفظ، بهدف خلق سجل موحد لكامل الأصول التابعة لشركات التأمين تحت كيان واحد، بجانب شراء أو تأسيس شركة سمسرة فى الأوراق المالية.