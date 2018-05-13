هل تتحرر الجولان بقوة دبلوماسية الحرب؟

شريف عطية



فى حال استمرار التوتر الحاصل على الأرض السورية، غير المرغوب بتصعيده من معظم الأطراف المعنية ذات الصلة بأزمات الشرق الأوسط، لربما تصبح هضبة الجولان المحتلة، لأسبابها، مسرح العمليات القادم.. على غرار «ليلة الصواريخ» التى اتصلت منذ يومين بين إيران وإسرائيل، إما بانتهاء التصعيد عند هذا الحد، وإما نحو حرب غير محسومة النتائج لو اندلعت باتجاه مخاطر سوف تهدد مجمل المنطقة فى ظل نظام حربى جديد.. يبدو أن أميركا وإسرائيل قد اعتمدتاه لإنهاء قدرات إيران على التمدد ضد سياستيهما، طالما تعجزان عنه سياسياً فى ضوء التطورات الجارية (...) فى الإقليم لصالح موسكو وطهران حتى الآن، الأمر الذى يدفع الأخيرة إلى المقاومة بضراوة محاولة تطويعها، خاصة أن نفوذها فى سوريا (وجوارها) بمثابة دعم إقليمى من جهة أخرى للوجود الروسى الذى يبدو حتى الآن كأنه لا يحرك ساكنا بالنسبة للتطورات الأخيرة بين إيران والدولة العبرية على الأرض السورية أو إزاء محاولات غربية مستميتة لفصل روسيا عن إيران، فإذا ما فشلت فرضية الرئيس «ترامب» فى هذا الشأن.. فقد يجره ذلك إلى حرب لم يعد لها عدتها، ذلك بالمقارنة بالوضعية العسكرية الحاكمة لكل من روسيا وإيران - منذ سنوات - على الأرض السورية، وبجوارها، ومع ذلك فمن المرجح أن تكون المبادأة بالحرب من جانب إسرائيل فى معية الولايات المتحدة، الأمر الذى سوف يقابل بالمثل، صفعة بصفعة، كما إلى تفعيل دور روسيا المتفرد كوسيط للأمر الواقع بين كل من سوريا وإيران وإسرائيل.



إلى ذلك، ومن بعد هزيمة ليست غير نهائية للإرهاب فى سوريا، تدخل دمشق مرحلة جديدة ينحسر عنها «الوكلاء المرتزقة» من التنظيمات (الجهادية).. وليتصدر المشهد من ثم «الأصلاء المحرضون» من وراء الستار طوال العقد الأخير، سواء عبر تهديدات أميركية لضرب سوريا 2013 وفى هذا العام بدعوى الأسلحة الكيماوية.. أو من تدخلات تركيا - وحلفائها - فى الداخل السورى منذ بدء الأزمة فى 2011 تحت زعم مواجهة التهديدات الإرهابية تارة.. ولتطويع أكراد سوريا تارة أخرى.. كما من جانب إسرائيل بادعاء مواجهة التهديد الإيرانى وبحيث تتحول الحدود السورية الإسرائيلية إلى مسرح لإطلاق الصواريخ بينهما، قد يكون من المرجح أن تتوازى - التهدئة أو التصعيد - مع استئناف محتمل لجهود دبلوماسية.. للبناء على القواعد التى التزمت بها اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل منذ مايو 1974، والتى تجمدت بعدئذ لنحو عقدين إلى أن شهدت التسعينيات محادثات رئيسى الأركان فى البلدين.. وبين الشرع / باراك، قبل أن تتوقف تماماً مع مطلع القرن بالتزامن مع رحيل الأسد «الأب» فى يونيو، ومن ثم إلى سيطرة دهاقنة حزب البعث على مقاليد الأمور، وليشهد العقد الأول من ولاية الأسد «الابن» طرد الجيش السورى من لبنان أبريل 2005، إلى الحرب الأهلية السورية منذ مارس 2011، ومن ثم إلى تأكيد النفوذ السياسى والعسكرى لإيران وحلفائها.. قبل أن يتدخل الجيش الروسى فى نهاية سبتمبر 2015، الأمر الذى أسهم إلى حد كبير فى دعم دمشق ضد خصومها الداخليين ومن الخارج بسيان، وعلى نحو إيجابى برزت معالمه فى العام 2018، ذلك بانحسار الإرهاب من ناحية.. وبنتائج الانتخابات اللبنانية من ناحية أخرى، فيما قد تتعزز طموحات النظام السورى من ناحية ثالثة نحو تسوية قضية أراضيها المحتلة من نصف قرن، موظفة فى هذا السبيل الدعم الدبلوماسى المتزامن مع صنوه العسكرى لكل من موسكو وطهران، إلى جانب سعى دمشق لتسويتها، كهدف تال، ذلك بعد تحررها من الإرهاب، ومن بعد أن تعدلت عناصر المعادلة السياسية والعسكرية بشأن هضبة الجولان (ذات الأهمية الاستراتيجية لكل من سوريا والدولة العبرية )، إذ يتوفر لقضية الأرض المحتلة السورية.. كل من الدعم الأممى المستند للقرارات الدولية فى شأنها.. فضلا عن الدعم الإقليمى والدولى.. عما لم يكن عليه خلال نصف القرن الأخير، شرط أن يتوحد المجهود العربى المتبعثر، ما قد يتيح لسوريا تحرير «الجولان» بقوة «دبلوماسية الحرب».