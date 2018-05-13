«د.أوتكر» الألمانية تقترب من الاستحواذ على كوكس

إيمان القاضى وشريف عمر:

اقتربت شركة دكتور أوتكر الألمانية، من الاستحواذ على شركة كوكس للصناعات الغذائية، فى صفقة قد تتجاوز قيمتها مليار جنيه.





وقالت مصادر قريبة من الصفقة، إن الشركة الألمانية أوشكت على الانتهاء من الفحص النافى للجهالة وتتفاوض مع ملاك كوكس على التفاصيل النهائية، فيما خرجت شركة أكتيس للاستثمار المباشر من المنافسة بعدما كانت قد بدأت إجراء عمليات الفحص منذ عدة أشهر.



تأسست د. أوتكر، منذ أكثر من 100 عام، وتنتج مستلزمات صناعة الخبز، مثل البيكينج بودر، ومنتجات تزيين الكيك والكريمة، والبيتزا المجمدة.





وكانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق عن اهتمام شركتى أكتيس للاستثمار المباشر، ود. أوتكر بالاستحواذ على كوكس للصناعات الغذائية، فضلاً عن تولى شركة أرقام كابيتال مهام المستشار المالى لتخارج المساهمين الرئيسيين بشركة كوكس، وذلك بسبب رغبتهم فى الاستفادة من تزايد الاهتمام بمجال الصناعات الغذائية المصرية بعد تحرير سعر الصرف، وما تلاه من تعاظم فرص التصدير، بما يعزز فرص البيع حالياً.



ويمتلك «كوكس» ورثة رجل الأعمال أجاممنون باراسكيفاس، الذى أسسها عام 1954 بهدف تصنيع المنتجات الغذائية الجافة.





وحسب الموقع الإلكترونى لشركة «كوكس»، فقد تأسست الشركة عام 1954 بمنطقة بولاق، وفى عام 1985 تم نقلها وإنشاء مصنع جديد فى 6 أكتوبر على مساحة 9000 متر، وفى 1995 أنشأت مصنعاً آخر للمنتجات الغذائية مع زيادة المساحة الإجمالية لتصل إلى 13 ألف متر.

وتنتج الشركة العديد من المنتجات الغذائية المنتشرة فى السوق المحلية، بالإضافة للبيكنج بودر، منها الملح المستورد من المملكة المتحدة، و«الجيلى»، و«الكورن فلاور»، ومشروب الشيكولاته، و«الكاسترد»، و«الفانيليا»، ومحسن الخبز، ونشا الذرة، والخميرة المستخدمة فى إنتاج الخبز.



