المجتمعات تبدأ دراسة العروض المالية للمرحلة الثانية من الشراكة

هيئة المجتمعات العمرانية

بدور إبراهيم:



تبدأ «هيئة المجتمعات العمرانية»، اليوم الأحد، استقبال شركات التطوير العقارى المؤهلة فنياً للحصول على أراض ضمن الأراضى المطروحة بنظام الشراكة مع الهيئة، لمناقشة عروضها المالية.



وقال مصدر مسئول بوزارة الإسكان إنه سيتم تنظيم لقاءات بين مسئولى الهيئة ومقدمى العروض، بواقع شركتين فى اليوم، بهدف إتاحة فرص أكبر للمناقشة والتفاوض للوصول إلى أفضل النتائج التى تضمن تحقيق أعلى عوائد للهيئة.



وأشار إلى إن دراسة العروض النهائية سوف تتم على حدة، مع تقييم موقف الشركات، على أن يتم توقيع العقود قريباً، لافتا إلى أن الهيئة حريصة على إحداث طفرة مستمرة فيما يخص تسريع وتيرة الإجراءات لدفع الاستثمار بالقطاع العقارى، وتذليل العقبات أمام المطورين.



وأوضح أن الهيئة وضعت معايير محددة لتقييم موقف الشركات، لا تعتمد على العرض المالى فقط، كما سيتم تقييم حصة الهيئة من الإيرادات.



وتبلغ عدد العروض المالية المقدمة 36 عرضاً من 21 شركة، على مساحة 3773.32 فدان، بإجمالى 11 قطعة.



ويأتى ذلك بالتزامن مع بدء الأعمال الإنشائية فى مشروعات المرحلة الأولى من الشراكة، ومنها آى سيتى التجمع الخامس، الذى يتولى تنفيذه تحالف ماونتن فيو– سيسبان، على مساحة 500 فدان.



وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركات تلقت إخطارات من الهيئة بموعد عقد لقاءات مناقشة العروض المالية، مشيرا إلى أن عدم الإجراءات النهائية للبت المالى للمرحلة الثانية من مشروعات الشراكة لم تتجاوز 3 أشهر، بما يعكس الطفرة الأخيرة التى شهدتها أجهزة الهيئة، ويسهم بدوره فى دفع الاستثمارات.



وأشار إلى أن الشركات تترقب الإعلان عن نتائج العروض، وتوقيع العقود، لبدء الإنشاءات.

