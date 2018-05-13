مكرم يحث الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات للقضاء على البطالة

المصريون والاقتصاد

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حث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، الحكومة على الاهتمام - خلال المرحلة المقبلة - بالقضاء على البطالة، لافتا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات سيكون أحد أهم العوامل للقضاء على البطالة.



ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مكرم - خلال حواره مع برنامج (المواجهة)، الذي أذيع على قناة (اكسترا نيوز) الليلة -إن خروج المصريين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمثابة رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قام به من إنجازات خلال الفترة الرئاسية الأولى.



وأوضح أن العملية الانتخابية الرئاسية فاقت كل التوقعات، وأن السيدات وكبار السن ضربوا أعظم المثل خلال حرصهم على الإدلاء بصوتهم.



وأكد أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من حالة الخراب والدمار وأعاد إليها الأمن، مؤكدا أن إنجازات الرئيس السيسي هي الدافع الحقيقي وراء خروج المواطنين للتصويت رغم محاولات البعض التأثير عليه بفكرة المقاطعة التي فشلت بكل المقاييس.



وأشاد مكرم بوزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إدارته لوزارة الإسكان، مشيرا إلي أن مصر تمتلك أكبر مشروع إسكان إجتماعي في العالم وافضل وزير إسكان.



وأكد أن الإسكان الإجتماعي أحد إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته الأولى، لافتا إلى أن بناء إسكان اجتماعي بمستوى متميز وعلى أعلى مستوى من المقاييس العالمية.



وشدد على ضرورة إصلاح منظومة التعليم الفني بشكل يواكب العصر من حيث التجربة والتطبيق، لافتا إلى ضرورة إدخال تخصصات يحتاجها السوق المحلية والعالمية.

