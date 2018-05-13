ألمانيا تعتذر للسعودية بسبب خمور كأس العالم

كأس العالم

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أصدرت السفارة الألمانية في الرياض، بيانا حول إحدى الشركات الألمانية التى وضعت العلم السعودي فوق زجاجات الخمرة التى تصدرها.



ووفق ما نقله موقع سبوتنيك الروسية، أعربت السفارة عن أسفها لما قامت به الشركة الألمانية، وقالت: "لم تتصرف الشركة بسوء نية عند استخدام العلم السعودي بطريقة غير ملائمة وغير مقبولة".



وأكدت السفارة أن 5 ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا، و"يتمتعون بجميع الحريات مثل جميع المواطنين الآخرين".



وأشار بيان السفارة الألمانية في الرياض إلى عمل الحكومة الألمانية "بشكل وثيق مع ممثلى الجمعيات الإسلامية، لتعزيز المشاركة الإيجابية لجميع الطوائف الدينية في المجتمع الألماني".



وكانت السفارة السعودية في برلين، أصدرت بيانا بعد وضع الشركة علم المملكة على منتجاتها كحولية، وطالبتها بإيقاف المنتجات وسحبها من الأسواق.



وقالت السفارة السعودية في برلين، إنها تابعت ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن نشر شركة ألمانية في مدينة مانهايم، صورة لعلم المملكة العربية السعودية على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية.



وأكدت السفارة أنها على تواصل مع الجهات الأمنية المختصة، مبدية رفضها واستنكارها العمل الذي قامت به الشركة تجاه علم المملكة العربية السعودية الذي يحتوي على كلمة التوحيد؛ الأمر الذي يشكل مساسا بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة، واستفزازا لمشاعر المسلمين.



وتابعت أنها على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق، وتقديم اعتذار عن تصرف الشركة.



وهو ما دفع الشركة لتقديم اعتذارا عن استخدامها العلم السعودي على أغطية زجاجات منتجاتها، ضمن حملتها التسويقية لبطولة كأس العالم.



واستخدمت الشركة أعلام الدول المشاركة في مونديال روسيا 2018، بمن فيها السعودية، ضمن هذه الحملة التسويقية، لكن استخدام علم المملكة أثار ضجة كبيرة بسبب استخدام شهادة التوحيد الموجودة على العلم السعودي ضمن أغراض تسويقية للشركة، فضلا عن أن أنها شركة منتجات كحولية، واعتبر الغاضبون أن المسألة تتجاوز حرية التعبير.