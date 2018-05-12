تأهل 3 ملاكمين مصريين لدورة الألعاب الأوليمبية بالأرجنتين

أش أ



تأهل ثلاثة لاعبين مصريين إلى دورة الألعاب الأوليمبية للشباب، التي ستقام بالأرجنتين في شهر أكتوبر المقبل، بعد تتويج الثلاثي المصري بثلاث ميداليات ذهبية في نهائي بطولة إفريقيا للملاكمة التي استضافتها مدينة الدار البيضاء في المغرب.



وتضم قائمة اللاعبين المصريين المتوجين بالميداليات الذهبية والمتأهلين للأوليمبياد كلًا من يوسف علي كرار في وزن 81 كجم، ومروان ممدوح مدبولي في وزن 60 كجم، وأحمد الصاوي عوض الباز في وزن + 91 كجم.