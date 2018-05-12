وزير النقل: المواطنين استقبلوا زيادة تذاكر المترو بشكل عادى

هشام عرفات وزير النقل 9

أحمد صبرى



قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن المواطنين استقبلوا الزيادة الجديدة فى أسعار تذاكر المترو "بشكل عادى"، والدليل على ذلك زاد عدد الركاب فى إحدى المحطات الكبرى من 57 إلى 71 ألف مواطن أمس.



وكانت وزارة النقل، مساء الخميس، قد قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3 جنيهات لأقل من 9 محطات، و5 جنيهات لأقل من 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.



وأضاف عرفات فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن تلك الزيادة ضرورية لإصلاح مرفق المترو، ناصحا المواطنين بعمل اشتراكات شهرية أو ربع سنوية، حيث تصل سعر التذكرة لقرابة 2.5 جنيه بها كما يصل الخصم على الشريحة الثالثة بالاشتراكات إلى 57%.

