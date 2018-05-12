وزير النقل: لا يصح مقارنة سعر تذكرة المترو بالدول الأخرى

تذكرة المترو

أحمد صبرى



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه لا يصح مقارنة سعر تذكرة المترو فى مصر بالدول الأخرى، معللا ذلك أن مصر لها وضع خاص، وظروف معينة غير البلاد الأخرى، مؤكدا أن عدد ركاب المترو سيرتفع يوميا إلى 5 ملايين خلال عامين.



وكانت وزارة النقل، مساء الخميس، قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3 جنيهات لأقل من 9 محطات، و5 جنيهات لأقل من 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.



وأضاف عرفات فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن الزيادة الجديدية سيستخدم جزء منها لسداد ديون شركة المترو المستحقة للبنوك، وجزء آخر لأعمال التطوير والصيانة، حيث سيتم المساهمة بنسبة 40% وبقية التمويل من موازنة الدولة.

