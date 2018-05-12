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طاقة
إسماعيل يتابع مع «الملا» معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
السبت 12 مايو 2018 07:40 م
إسماعيل يتابع مع «الملا»
أخر الأخبار
إسماعيل يتابع مع «الملا»
المال خاص
التقى اليوم شريف إسماعيل رئيس الوزراء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من قيادات الوزارة.
وتطرق اللقاء إلى معدلات تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل ومتابعة معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمنى الخاص بهذا لمشروع، حيث أكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية سعيا لتوصيل الغاز للوحدات السكنية المستهدفة على مستوى الجمهورية، والعمل على إزالة أى معوقات للوصول لذلك.
واستعرض اللقاء الموقف الخاص بعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع البترول والغاز الطبيعى ومتابعة لمعدلات إنجازها، حيث تمت الإشارة إلى الموقف المتعلق بعمليات البحث والاستكشاف والتنقيب سواء ما يتم تنفيذه وفقًا للمخططات قصيرة المدى أو المستقبلية، بما يُسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية من الزيت الخام والغاز الطبيعى بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الموجودة، وتوفير مصادر الطاقة اللازمة لأوجه التنمية التى تتم فى مختلف القطاعات.
وتناول اللقاء أيضًا متابعة لموقف مشروعات معامل التكرير سواء الجديدة الجارى إقامتها أو التى يتم رفع كفاءتها، وذلك وفقا للبرامج الزمنية المحددة للانتهاء بما يضمن سرعة دخولها الخدمة فى أقرب وقت.
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