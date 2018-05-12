إغلاق باب عضوية اللجنة العامة للاتصالات.. الخميس‎

طارق عيد مدير العلاقات العامة بالمهاب جروب للهواتف المحمولة

محمود جمال



أعلن طارق عيد، مدير مكتب لجنة النقابة العامة للاتصالات لقطاع الإسكندرية، إغلاق باب الانضمام لعضوية المؤسسين بالنقابة الخميس المقبل.



وقال عيد لـ"المال" إن عدد الاعضاء المؤسسين سيتراوح بين 500 و 700 تاجر للمحمول كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية، وحددت اللجنة قيمة الاشتراك السنوي لعضويتها بـ180 جنيهاً للعضو.



وأضاف أن اللجنة تمثل كيانا شرعيا موحدا يجمع تجار المحمول بمصر ويسعى إلى حل المشكلات، بالإضافة إلى تقنين أوضاع العاملين فى المهنة، لافتا إلى أن مجلس إدارتها يتكون من 9 أعضاء برئاسة محمد المهدي الرئيس الشرفي لرابطة تجار المحمول والاتصالات.



يذكر أن الاسبوع الماضي شهد توقيع اتفاقية رعاية بين اللجنة وشركة مالتي تريد لأكسسوارات المحمول لمدة عام تستهدف توفير مقر مناسب لها، وتمويل تنظيم رحلة إلى العين السخنة أو حفل سحور رمضاني لأعضائها، بالإضافة إلى برنامج خصومات عن مبيعات الشركة.