رابطة تجار السيارات تطالب مباحث المرور باعتماد مندوبى التراخيص

أحمد نبيل



طالبت رابطة تجار السيارات، بضرورة اعتماد مندوبى الشركات الذين يقومون باستكمال إجراءات التراخيص للمستهلكين الذين يقومون بالشراء عبر أنظمة التقسيط البنكى.



وأكدت الرابطة، في خطاب أرسلته لمدير مباحث المرور والإدارة المركزية، أن سبب تواجد المندوبين داخل وحدات المرور هو استكمال أوراق التراخيص الخاصة بالسيارات لتحصل الشركات على مستحقاتها من البنوك التى تشترط ثبوت بيانات حظر البيع قبل تحرير قيمة التمويل.



وطالبت باعتماد مندوبي الشركات من خلال تفويض رسمى مختوم بأرقام الشاسيهات الخاصة بالسيارات التى تباع عن طريق التقسيط البنكى، على أن تتخذ إدارة المرور الإجراءات القانونية حال ثبوت ترخيص المندوبين لمركبات أخرى.



وقالت فى خطابها، الذى حصلت المال على نسخة منه، إن مندوبى المعارض يتواجدون فى وحدات التراخيص لضمان تسليم أوراق حظر البيع لصالح البنوك، خاصة وأنه إذا قام العملاء بالامتناع عن تسليمها ستضيع أموال الشركات.



جاء ذلك بعدما قامت بعض وحدات المرور بالقبض على مندوبى الشركات والمعارض بتهمة التربح من المستهلكين.



